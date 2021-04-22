В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Разведывательный американский беспилотник был замечен у границ Крыма

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Американский беспилотник стратегического назначения Global Hawk провел разведку у границ Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
Беспилотник США заметили у границ Крыма
Фото: flickr/stefano benedettoflickr/stefano benedetto
Известно, что беспилотный летательный аппарат США пролетел над Черным морем у границ Крыма на высоте 16 километров.
Global Hawk считается самым большим по своим размерам и массе разведывательным беспилотным летательным аппаратом в мире. Ранее в 2016 и 2017 годах аппарат уже совершал полеты вокруг полуострова.
Нужно отметить, что зарубежные летательные аппараты периодически проводят разведку вблизи границ России. Их чаще всего замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.
Армия,Республика Крым,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители