Беспилотник США заметили у границ Крыма

Известно, что беспилотный летательный аппарат США пролетел над Черным морем у границ Крыма на высоте 16 километров.
Global Hawk считается самым большим по своим размерам и массе разведывательным беспилотным летательным аппаратом в мире. Ранее в 2016 и 2017 годах аппарат уже совершал полеты вокруг полуострова.
Нужно отметить, что зарубежные летательные аппараты периодически проводят разведку вблизи границ России. Их чаще всего замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.