Беспилотник США заметили у границ Крыма

Global Hawk считается самым большим по своим размерам и массе разведывательным беспилотным летательным аппаратом в мире. Ранее в 2016 и 2017 годах аппарат уже совершал полеты вокруг полуострова.

Нужно отметить, что зарубежные летательные аппараты периодически проводят разведку вблизи границ России. Их чаще всего замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.