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Боевая техника ВМС США вблизи Ирана попала на видео

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад
Дрон иранского Корпуса стражей исламской революции заснял боевую технику ВМС США, которая базируется на палубе авианосца USS Dwight D Eisenhower в акватории Ормузского пролива. Об этом сообщает «Российская Газета».
На видео попали более десяти американских истребителей-бомбардировщиков, среди которых замечены бомбардировщики F/A-18E/F Super Hornet, три вертолета и другая мелкая техника.
В авиационную группу авианосца входят 90 самолетов и вертолетов. Истребители «Супер Хорнет» обладают высокой боевой живучестью и низкой заметностью.
Ормузский пролив является одним из самых стратегически важных мест в мире. Он соединяет Персидский залив с Оманским. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединенным Арабским Эмиратам.
Армия,Видео,Иран, Исламская Республика,Соединенные Штаты,
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