Россия создаст «зоны смерти»

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Согласно газете, соответствующие учения состоятся в текущем году в войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Проведение подобных маневров в масштабе всей страны запланировано на следующий год.

«Создать практически непроницаемую защиту можно будет не только над армейскими объектами, но и над социальными и промышленными», — уверяет издание.

Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что комплексы РЭБ могут, например, создавать помехи спутниковой навигации, подавлять сигнал радиовысотомера и «глушить» каналы управления с наземными станциями. Также «разрабатываются и прямые способы воздействия на новых физических принципах, которые будут буквально выжигать бортовую электронику».

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, речь идет о создании «комплекса, который включает в себя и системы противовоздушной обороны (ПВО), и средства РЭБ».

Перспективными средствами РЭБ газета называет, в частности, комплексы «Поле-21», «Мурманск-БН» и «Красуха-4».