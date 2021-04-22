Рассекречены документы об освобождении Венгрии

Проект «Венгрия помнит, не сможет забыть» основан на исторических свидетельствах из фондов Центрального архива Минобороны России
. Публикация материалов преследует цель сохранения исторической памяти о подвигах воинов Красной Армии. Уточняется, что в боях за освобождение Венгрии Советский Союз потерял около 140 тысяч военнослужащих, 80 тысяч из них погибли во время взятия Будапешта. На сайте Минобороны можно изучить журналы боевых действий, учетные карточки воинских захоронений, именные списки погибших, наградные листы героев войны и прочие артефакты.