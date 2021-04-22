Рассекречены документы об освобождении Венгрии

Минобороны рассекретило документы о борьбе Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков на территории Венгрии . Мультимедийный раздел с материалами доступен на сайте ведомства.

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Проект «Венгрия помнит, не сможет забыть» основан на исторических свидетельствах из фондов Центрального архива Минобороны России . Публикация материалов преследует цель сохранения исторической памяти о подвигах воинов Красной Армии. Уточняется, что в боях за освобождение Венгрии Советский Союз потерял около 140 тысяч военнослужащих, 80 тысяч из них погибли во время взятия Будапешта. На сайте Минобороны можно изучить журналы боевых действий, учетные карточки воинских захоронений, именные списки погибших, наградные листы героев войны и прочие артефакты.

Раздел начинается с журналов боевых действий 2-го и 3 Украинских фронтов. В частности, в журнале за ноябрь 1944 года сообщается, что немецкие войска оказывали Красной Армии особо упорное сопротивление: «Бои в ноябре месяце, как и в октябре, носили ожесточенный и тяжелый характер, и наши довольно крупные потери в личном составе — тому подтверждение».

В рассекреченных документах фигурируют сообщения о многочисленных братских захоронениях. Одно из них расположено в городе Дунайхарасти, который находится недалеко к югу от Будапешта. В братской могиле были погребены 13 советских солдат. В другом братском захоронении, расположенном в городе-крепости Заласентгрот, похоронены 12 военнослужащих. В частности, в могиле погребен красноармеец Михаил Васецкий, получивший орден Красной Звезды — за то, что в течение двух суток забивал сваи при строительстве моста через Днестр.

В ряде документов отмечается как крайне строгое отношение к воинской дисциплине среди солдат Красной Армии, так и великодушие советских воинов к венгерскому народу. «Я сам видел, что в городах и селах занятых русскими население живет так же, как и раньше, и русские не причиняют ему никакого ущерба... Немцы втянули нас в кровопролитную войну против воли народа » — говорится в обращение начальника Генерального штаба Венгерской Армии генерал-полковника Вереша Яноша от 5 ноября 1944 года.

Документы раскрывают факты мародерства среди немецко-фашистских оккупантов. Уточняется, что в магазинах ничего нельзя купить, а «трупы убитых жителей валяются на улицах уже несколько дней».