Первый полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат" полк поступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

"А первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", заступит на боевое дежурство по плану - в конце 2022 года", - сказал Путин.

По его словам, боевой потенциал России усиливается и другими вооружениями.

"Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием, как я уже сказал, "Кинжал", ракетами "Калибр". На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты "Циркон". В полном соответствии с планами развития Вооруженных сил идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами", - добавил Путин.

По его словам, площадку под испытания перспективной баллистической ракеты обустроят в районе поселка Северо -Енисейский. Возведение данного объекта министр отнес к приоритетным задачам ведомства.

Известно, что тяжелый "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете РС-20В "Воевода", которую на Западе прозвали "Сатаной".

На прошлой неделе в интервью "Красной звезда" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что сейчас предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям этого ракетного комплекса.

"Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении, развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году", - сообщил тогда Каракаев.

А на коллегии Минобороны Сергей Шойгу приоткрыл планы ведомства по другим стратегическим комплексам РВСН. Министр, в частности, сказал, что в 2021 году предстоит поставить на боевое дежурство 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард". Также планируется завершить строительство для новых стратегических комплексов инфраструктуры в ракетных дивизиях, расположенных в Козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске и Йошкар-Оле.

Шойгу уточнил, что за счет дополнительного финансирования, выделенного на производство данных комплексов, планируется выйти на уровень современности стратегических ядерных сил в 88,3 процента.

Британские журналисты отреагировали на планы России испытать «устрашающую» межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», способную «уничтожить территорию размером с Францию».

Россия планирует испытать новую ракету с десятью большими термоядерными боеголовками, способными уничтожить территорию размером с Францию, — пишет автор статьи в британском издании Express.

Новая ракета РС-28 «Сармат» имеет дальность действия 18 тысяч километров и способна нести десять больших ядерных боеголовок или 16 малых. Отмечается, что боеголовки обладают большой разрушительной силой и могут быть нацелены на разные объекты.

Пользователь мессенджера WeChat из Китая высоко оценил характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», назвав ее лучшей в мире.

«Был составлен рейтинг самых мощных баллистических ракет в мире, первое место в котором занимает российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Китайская «Дунфэн-41» – на втором. Данный рейтинг можно считать объективным, так как российская ракета обладает дальностью полета 18 тыс. километров и способна охватить большую часть земного шара. Запуска одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить целый город. Многие военные фанаты дают ей высокую оценку, считая данную ракету лучшей в мире, и даже «Дунфэн-41» с ней не сравнится», – пишет пользователь WeChat, слова которого приводит ИноСМИ.

По его словам, создание «Сармата» стало «очередным прорывом России в условиях тотальной американской блокады».

«Россия, как нация, очень сильна. За последние годы ей удалось добиться блестящих успехов в разработке ракет, и все это – в условиях тотальной американской блокады. В результате межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» теперь считается самой мощной ракетой в мире. Впоследствии она займет место «Сатаны» и продолжит защищать национальную оборону и безопасность России», – добавил он.

Поразил пользователя и уровень развития гиперзвукового оружия. Он пришел к выводу, что благодаря таким ракетам, как «Кинжал» и «Авангард» , Россия опережает другие страны в этой сфере вооружений.

Межконтинентальная ракета «Сармат» является посланием России избранному президенту США Джо Байдену . Об этом пишет иранское издание Akharin Khabar.

Газета со ссылкой на СМИ пишет, что ракетный комплекс в настоящий момент проходит техническое усовершенствование, за которым внимательно следит президент России Владимир Путин

По мнению экспертов, основная цель ракетного комплекса — преодолевать системы ПРО и лишить противника возможности ядерного сдерживания.

«Понятно, что "Сармат" — это своего рода "послание", весть о текущих возможностях России и ее военных технологиях, прежде всего, для США, их союзников в Европе, а также другим странам», — говорится в сообщении.

Журналисты называют «Сармат» оружием стратегического предназначения, однако отмечают, что Россия ведет и другие разработки, в числе которых — беспилотный подводный аппарат «Посейдон», ракета «Кинжал» и оружие скрытого действия «Пересвет».

По мнению издания, заявления об испытаниях «Сармата» и приход к власти новой администрации в Вашингтоне — не совпадение. «Россия, скорее всего, хочет показать США, что они во время пребывания Трампа на посту президента проявляли своего рода халатность, пока здесь (в России) создавались все эти новые технологии, и надеется, что новая администрация в Вашингтоне будет более сговорчивой в отношении переговоров и подписания новых договоренностей по вооружениям», — заключили журналисты.

Глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что модернизация ядерного комплекса России завершена на 80 процентов, а в Америке данный процесс толком не начинался. Об этом он сказал на заседании комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил.

В своем выступлении адмирал назвал Россию "ядерной стратегической угрозой, которая решительно занимается модернизацией как обычных вооружений, так и ядерного потенциала", пишет ТАСС. Новые вооружения России, по его мнению, меняют характер ее ядерного комплекса, они специально разработаны для преодоления современной системы противоракетной обороны.

В числе новейших комплексов глава Стратегического командования ВС США назвал "Буревестник", "Авангард" с планирующим крылатым боевым блоком, гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон", беспилотный подводный аппарат "Посейдон".