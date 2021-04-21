Разведчик США выполнил полет над Крымом

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США провел длительный разведывательный полет у берегов Крыма, где до 24 апреля введено ограничение на полеты воздушных судов, следует из данных западных авианаблюдателей.
Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), воздушное пространство высотой до 19 тыс. метров над югом Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к югo-востоку от полуострова объявлено временно опасным для полетов воздушных судов, передает «Интерфакс».
По имеющимся данным, американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, выполнял полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тыс. метров. Он также пролетел вдоль берегов Краснодарского края.
Напомним, в воскресенье замминистра обороны России Андрей Картаполов заявил, что самолеты-разведчики НАТО стали на 60% чаще летать у Крымского полуострова после провокации в Керченском проливе в 2018 году.