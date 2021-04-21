Аналог Су-57 ВВС США получил «несравнимый» радар

Истребитель F-15EX Eagle II Военно-воздушных сил (ВВС) США
, считающийся
аналогом российского Су-57, получил, вероятно, самый мощный в мире радар для данного типа самолетов, сообщает The Drive, ссылаясь на разработчика радиолокационной станции Мишель Стычински из компании Raytheon.
В беседе с изданием специалист отметила, что радар AN/APG-82 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) от своего предшественника, APG-82, отличается, в частности, усиленными возможностями по противодействию угрозам, исходящим от ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух», меньшим количеством подвижных элементов, повышенными надежностью и удобством обслуживания.