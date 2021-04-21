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Аналог Су-57 ВВС США получил «несравнимый» радар

Lenta.ru
57 минут назад
Истребитель F-15EX Eagle II Военно-воздушных сил (ВВС) США, считающийся аналогом российского Су-57, получил, вероятно, самый мощный в мире радар для данного типа самолетов, сообщает The Drive, ссылаясь на разработчика радиолокационной станции Мишель Стычински из компании Raytheon.
Аналог Су-57 ВВС США получил «несравнимый» радар
Фото: Кадр: Boeing / YouTubeКадр: Boeing / YouTube
В беседе с изданием специалист отметила, что радар AN/APG-82 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) от своего предшественника, APG-82, отличается, в частности, усиленными возможностями по противодействию угрозам, исходящим от ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух», меньшим количеством подвижных элементов, повышенными надежностью и удобством обслуживания.
«APG-82 — самый мощный радар, и нет ничего, что могло бы сравниться с ним», — уверена Стычински.
В апреле ВВС США в ходе церемонии, состоявшейся на авиабазе Эглин во Флориде, дали официальное название истребителю F-15EX Advanced Eagle — F-15EX Eagle II.
В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет может стать самым вооруженным истребителем в мире и дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.
Армия,Оружие,Соединенные Штаты,
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