27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин
, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян
подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.