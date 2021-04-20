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Алиев рассказал об ответе Кремля на письмо об «Искандерах» в Карабахе

News.ru
23 минуты назад
Баку получил от Москвы ответ на письмо по поводу возможного использования ракетных комплексов «Искандер» в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, власти РФ сообщили, что не фиксировали запусков «Искандеров».
Должен сказать азербайджанскому народу всё, как есть. Потому, что это очень серьёзный вопрос. Это не простой вопрос. Здесь не должно быть каких-либо тайн. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет [«Искандеров»], — цитирует Алиева РИА Новости.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.
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