В ОДКБ создадут медицинский спецназ

С докладом по теме медицинского обеспечения совместных учений Коллективных сил ОДКБ, проводимых в 2021 году, выступил начальник Управления медицинской службы Министерства обороны Республики Таджикистан полковник медицинской службы Умар Исломзада.

Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба организации. Были рассмотрены и вопросы медицинского спецназа.