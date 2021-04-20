В ОДКБ создадут медицинский спецназ

"Начальник медслужбы Объединенного штаба ОДКБ Иван Пчельников выступил с докладом по вопросам формирования сводного медицинского отряда специального назначения в составе Миротворческих сил ОДКБ. Он отметил, что этот специальный медицинский отряд может быть эффективно использован как лечебно-эвакуационное подразделение, предназначенное для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим при различных ЧС, а также раненым и больным в ходе выполнения задач Коллективными миротворческими силами ОДКБ". - сообщил пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.