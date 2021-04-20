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Африканские террористы сожгли украинские бронетранспортеры при отступлении

Lenta.ru
1 час назад
Вооруженные силы Нигерии потеряли три бронетранспортера, приобретенные ранее у Украины. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает «РГ: Русское оружие».
Африканские террористы сожгли украинские бронетранспортеры
Фото: @o_gilvi@o_gilvi
Как отмечается речь идет о БТР-3 модификации УН, поставки которых в страну были завершены в феврале 2013 года. Машины состояли на вооружении нигерийской армии, однако в ходе недавнего нападения на одну из баз правительственных сил они были захвачены террористами. При этом в ходе отступления африканские боевики приняли решение уничтожить попавшие в их руки трофеи и подожгли бронетранспортеры.
По данным издания, всего Нигерия закупила у Украины более 50 подобных машин. По сути, они представляют собой несколько модифицированную версию российских БТР-80. В частности, у украинских аналогов была незначительно увеличена высота корпуса, кроме того, на него устанавливается импортный дизельный двигатель мощностью более 320 лошадиных сил.
К настоящему времени, пишет «РГ: Русское оружие», Нигерия практически отказалась от военных контрактов с украинскими производителями и переориентировалась на «более надежных поставщиков».
Армия,Нигерия,Украина,
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