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Раскрыта неизвестная возможность российских атомных «Ясеней»

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М (шифр «Ясень-М») способны стрелять ракетами «Калибр» и «Оникс» залпом. Неизвестную возможность российских субмарин раскрыл ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
АПЛ «Ясень» способна стрелять ракетами «Калибр» залпом
Фото: пресс-служба Минобороны РФпресс-служба Минобороны РФ
По словам собеседника, первый подобный пуск произошел в ноябре 2020 года с АПЛ К-561 «Казань». Источник отметил, что субмарина «в ходе государственных испытаний выполнила залп двумя ракетами из вертикальной пусковой установки и торпедного аппарата», «подтвердивший возможность подобного рода пусков». Тогда «Калибр», запущенный из вертикальной пусковой установки, был применен по береговой цели, а «Оникс», стартовавший из торпедного аппарата, — по надводной.
В декабре того же года американский журнал Popular Mechanics заявил, что залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30», произведенный в том же месяце подводным ракетным крейсером стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» Военно-морского флота (ВМФ) России, выглядит как «превью конца цивилизации».
Армия,ИТАР-ТАСС,
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