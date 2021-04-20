АПЛ «Ясень» способна стрелять ракетами «Калибр» залпом

По словам собеседника, первый подобный пуск произошел в ноябре 2020 года с АПЛ К-561 «Казань». Источник отметил, что субмарина «в ходе государственных испытаний выполнила залп двумя ракетами из вертикальной пусковой установки и торпедного аппарата», «подтвердивший возможность подобного рода пусков». Тогда «Калибр», запущенный из вертикальной пусковой установки, был применен по береговой цели, а «Оникс», стартовавший из торпедного аппарата, — по надводной.