По имеющимся данным, американский дрон вылетел с авиабазы итальянского острова Сицилия, выполнил полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тысяч метров, а также пролетел вдоль берегов Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в феврале аналогичный американский беспилотник подлетал к российским границам, когда проводил разведку вблизи Донбасса. Всего в том месяце беспилотник подлетал к Донбассу пять раз. Час полета беспилотника обходится в 31 тысячу долларов.