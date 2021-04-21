В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ВВС США разведали обстановку в закрытом районе у Крыма

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведывательный полет в районе воздушного пространства Крыма, который был объявлен временно опасным для полетов и закрыт. Об этом сообщает «Интерфакс».
По имеющимся данным, американский дрон вылетел с авиабазы итальянского острова Сицилия, выполнил полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тысяч метров, а также пролетел вдоль берегов Краснодарского края.
20 апреля Россия ввела ограничения на полеты в этой зоне на четыре дня. Воздушное пространство южной части Крыма от Севастополя до Феодосии, территориальные воды у южного берега полуострова и часть международных вод Черного моря были объявлены временно опасными для полетов.
Ранее сообщалось, что в феврале аналогичный американский беспилотник подлетал к российским границам, когда проводил разведку вблизи Донбасса. Всего в том месяце беспилотник подлетал к Донбассу пять раз. Час полета беспилотника обходится в 31 тысячу долларов.
Армия,Видео,Республика Крым,Соединенные Штаты,
322
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители