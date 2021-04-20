Корабли ЧФ и штурмовики ЮВО провели совместную тренировку

Более 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) провели совместные тренировки с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

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«Отряд кораблей в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также ракетных катеров, малых противолодочных кораблей и больших десантных кораблей провели учение по отражению средств воздушного нападения условного противника с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств противовоздушной обороны», – передает ТАСС сообщение ЧФ.

Уточняется, что «три эскадрильи штурмовиков ЮВО провели тренировки по заходу на боевой курс, условному применению ракетного оружия по отряду и уходу из-под ответного удара корабельных средств ПВО».

«Полеты были выполнены на предельно низких высотах в сложных гидрометеорологических условиях. Учение было проведено в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в общем тактическом замысле контрольной проверки Южного военного округа», – сообщается в пресс-релизе.

Также отмечается, что ранее более 50 самолетов ЮВО были перебазированы в Крым в рамках контрольной проверки.