ВКС РФ нанесли удары по базе террористов в Сирии

"После подтверждения данных по нескольким каналам о местонахождении объектов террористов самолетами ВКС России были нанесены авиационные удары, в результате которых уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств", - сказал замруководителя центра.
"Подготовка террористов ведется в тренировочных лагерях боевиков на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют вооруженные силы США", - подчеркну вице-адмирал.