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США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений

ТАСС
1 час назад
Европейское командование вооруженных сил США перебросило в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений. Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
США перебросили в Польшу десятки истребителей
Фото: ReutersReuters
"Сегодня в Польшу прибыли несколько десятков американских самолетов F-15 и F-16. Европейское командование вооруженных сил США отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов", - написал он.
По словам министра, совместные учения позволяют "укрепить безопасность региона" Центральной и Восточной Европы.
Армия,Польша,Соединенные Штаты,
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