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Американским военным вставят под кожу чипы для обнаружения коронавируса

Ferra.ru
30 минут назад
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) разработало новый медицинский микрочип, которые внедряется под кожу и выявляет коронавирус на ранних сроках. Чип планируют вживлять в американских военных.
Военных США чипируют для обнаружения COVID-19
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Сообщается, что микрочип может обнаруживать коронавирус в течение нескольких минут. Чип помещают в зелёный биосовместимый гель. После этого его внедряют под кожу человека.
Разработку хотят использовать для вживления военным Военно-морских сил (ВМС) США. Именно там случился инцидент со вспышкой COVID-19 на борту авианосца USS Theodore Roosevelt. Тогда заражение обнаружили у 1271 членов экипажа.
Ранняя диагностика с помощью чипов поможет избежать таких вспышек в будущем. Для всех тех, кто верит в чипирование, журналисты уточняют, что разработка учёных США не собирает никакие данные для отслеживания военных.
Армия,DARPA,Пентагон,
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