Военных США чипируют для обнаружения COVID-19

Разработку хотят использовать для вживления военным Военно-морских сил (ВМС) США. Именно там случился инцидент со вспышкой COVID-19 на борту авианосца USS Theodore Roosevelt. Тогда заражение обнаружили у 1271 членов экипажа.

Ранняя диагностика с помощью чипов поможет избежать таких вспышек в будущем. Для всех тех, кто верит в чипирование, журналисты уточняют, что разработка учёных США не собирает никакие данные для отслеживания военных.