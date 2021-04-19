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Путин назначил нового начальника штаба Балтийского флота

ТК «Звезда»иещё 7
1 час назад
Президент РФ Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым начальником штаба Балтийского флота, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.
Путин назначил начальника штаба Балтийского флота
Фото:  Минобороны России Минобороны России
«В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом, принял дела, должность и приступил к своим обязанностям», - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. После окончания Тихоокеанского высшего военно-морского училища в 1987 году начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте.
Командовал эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг». В 2012 году закончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. С 2014 по 2018 год – командующий войсками и силами на Северо-Востоке России.
С 2018 по 2021 года был заместителем командующего Черноморским флотом. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени и другими наградами.
Армия,Политика,Сергей Липилин,Владимир Путин,Военная академия генштаба,
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