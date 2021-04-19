Пехота Крыма совершила марш-бросок

«На начальном этапе учения морские пехотинцы осуществили формирование колонн боевой техники и совершили марши в районы погрузки на большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Саратов». В ходе погрузки на БДК личный состав уложился в нормативы, после чего корабли вышли в море и в назначенном районе сформировали отряд кораблей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
«Учение проводится в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения по единому тактическому замыслу контрольной проверки войск Южного военного округа», – пояснили на флоте.