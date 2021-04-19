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Подразделения морской пехоты Крыма и Кубани начали учения

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
59 минут назад
Подразделения морской пехоты Черноморского флота, дислоцированные на территории Республики Крым и Краснодарского края, выполнили погрузку военной техники и личного состава на большие десантные корабли флота в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщили в пресс-службе ЧФ.
Пехота Крыма совершила марш-бросок
Фото: ТАССТАСС
«На начальном этапе учения морские пехотинцы осуществили формирование колонн боевой техники и совершили марши в районы погрузки на большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Саратов». В ходе погрузки на БДК личный состав уложился в нормативы, после чего корабли вышли в море и в назначенном районе сформировали отряд кораблей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Уточняется, что на следующем этапе учений запланированы артиллерийские стрельбы боевыми расчетами больших десантных кораблей по береговым целям условного противника, которые будут предшествовать высадке морского десанта на побережье одного из полигонов боевой подготовки Черноморского флота.
«Учение проводится в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения по единому тактическому замыслу контрольной проверки войск Южного военного округа», – пояснили на флоте.
Напомним, в субботу отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море.
Армия,ИТАР-ТАСС,Краснодарский Край,Республика Крым,
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