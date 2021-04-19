Пехота Крыма совершила марш-бросок

Уточняется, что на следующем этапе учений запланированы артиллерийские стрельбы боевыми расчетами больших десантных кораблей по береговым целям условного противника, которые будут предшествовать высадке морского десанта на побережье одного из полигонов боевой подготовки Черноморского флота.