В ЛНР сообщили о перехвате украинского бесплотника

Он также рассказал, что беспилотник удалось принудительно посадить и извлечь из него фото и видеоматериалы. Они изучаются специалистами Народной милиции. Данные о нарушении были переданы представителям украинской стороны в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня (СЦКК) с целью исключения обвинений в провокации.