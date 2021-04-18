В России создали систему "воздушного минирования" против БЛА

Главный конструктор группы компаний ZALA Aero, которая входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех» Александр Захаров рассказал в эфире «Россия 1» о разработке первой в мире системе «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

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Базой для новой системы стал барражирующий боеприпас «Ланцет» разработки ZALA Aero. По словам Захарова, боеприпас можно отправлять в небо для воздушного минирования на несколько десятков часов.

Главный конструктор отметил, что боевые беспилотники противников передвигаются на скорости 150 км/ч, а скорость «Ланцета» в два раза больше.

Барражирующий боеприпас можно запускать не только с наземной пусковой установки, но и в движении даже на море.

Захаров уточнил, что в настоящее время система испытывается на воздушных шарах.

У комплекса «Ланцет» несколько типов систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. «Ланцет» способен поражать цели в радиусе до 40 км, а его максимальная взлетная масса — 12 кг.