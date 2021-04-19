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В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими силовиками

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
58 минут назад
ВС Украины выпустили 18 мин по северным окраинам Донецка, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«В 18.07 и 18.20 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак. Выпущено 18 мин калибром 120 и 82 миллиметра», – передает его слова РИА «Новости».
Утром в понедельник также сообщалось, что власти ДНР зафиксировали обстрелы окрестной Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков.
14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.
Армия,Видео,РИА Новости,Донецк,Украина,
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