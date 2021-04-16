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Власти Италии возвращают из Афганистана 800 военных

ИА Regnum
46 минут назад
В ближайшие дни начнется вывод итальянского контингента из Афганистана, заявил в пятницу, 16 апреля, министр обороны Лоренцо Гуэрини.
Власти Италии возвращают из Афганистана 800 военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Решение было принято несколько дней назад, «вместе с НАТО», отметил он.
В настоящее время в Афганистане находятся 800 итальянских военнослужащих. За время пребывания контингента НАТО в этой стране 54 гражданина Италии погибли.
Армия,НАТО,Италия,Афганистан,
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