В Казахстане разбился Су-30СМ

«При проведении учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ», — сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.
Экипаж самолета катапультировался, летчики находятся под наблюдением врачей.
В конце марта премьер-министр Армении Никол Пашинянпризнал факт закупки у России партии истребителей Су-30СМ без ракетного вооружения. Ответственность за недостаточную комплектацию самолетов премьер возложил на своих предшественников, которые, по его словам, практически не занимались покупкой новых вооружений.