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В Казахстане разбился Су-30СМ

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад
В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ при выполнении учебно-тренировочных полетов, передает «Sputnik Казахстан».
В Казахстане разбился Су-30СМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«При проведении учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ», — сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.
Экипаж самолета катапультировался, летчики находятся под наблюдением врачей.
В конце марта премьер-министр Армении Никол Пашинян признал факт закупки у России партии истребителей Су-30СМ без ракетного вооружения. Ответственность за недостаточную комплектацию самолетов премьер возложил на своих предшественников, которые, по его словам, практически не занимались покупкой новых вооружений.
Армия,Никол Пашинян,ИА Sputnik,Казахстан,
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