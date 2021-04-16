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На дне Баренцева моря нашли советскую подлодку

Говорит Москваиещё 5
1 час назад
На дне Баренцева моря нашли советскую подлодку. Она затонула во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Минобороны.
Экспедицию совместно провели Северный флот и Русское географическое общество.
Исследователи искали две затонувшие во время войны субмарины, но вместо них нашли другую подлодку, серии «Катюша». В этом специалистам помогли рыбаки: они пожаловались на объект, из-за которого у них постоянно обрывались сети.
Лодка разорвана на три части. Предполагается, что она подорвалась на немецкой мине.
Исследователи продолжат экспедицию, чтобы установить тактический номер затонувшего корабля.
Армия,Видео,Министерство обороны,Русское географическое общество,
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