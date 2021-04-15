В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс инструкторов из США

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки украинских военных. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, трое инструкторов НАТО из США неофициально прибыли на полигон 80-й бригады Вооруженных сил Украины, чтобы контролировать соответствие подготовки украинских военных стандартам НАТО.
Американцы присутствовали на занятиях по минно-взрывному делу и отработке действий снайперских пар.
До 20 апреля они планируют посетить еще три бригады ВСУ, заявил Осадчий.
Как сообщал «Рамблер», 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения в Донбассе и заявил о «крупнейшей эскалации, нарушении режима прекращения огня и большом количестве раненых и погибших».
В тот же день заместитель руководителя администрации президента РоссииДмитрий Козак заявил, что начало настоящих боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины. Он предупредил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта.