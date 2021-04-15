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В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс инструкторов из США

Вероника Полынина
31 минуту назад
В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки украинских военных. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс инструкторов из США
Фото: ReutersReuters
По его словам, трое инструкторов НАТО из США неофициально прибыли на полигон 80-й бригады Вооруженных сил Украины, чтобы контролировать соответствие подготовки украинских военных стандартам НАТО.
Американцы присутствовали на занятиях по минно-взрывному делу и отработке действий снайперских пар.
До 20 апреля они планируют посетить еще три бригады ВСУ, заявил Осадчий.
Как сообщал «Рамблер», 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения в Донбассе и заявил о «крупнейшей эскалации, нарушении режима прекращения огня и большом количестве раненых и погибших».
В тот же день заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что начало настоящих боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины. Он предупредил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта.
Армия,Яков Осадчий,Владимир Зеленский,Дмитрий Козак,Администрация Президента РФ,НАТО,Соединенные Штаты,
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