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В Каспийское море вышли корабли российского ВМФ

Газета.Ru
1 час назад
Больше десяти кораблей Каспийской военной флотилии вышли в море в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период обучения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).
В Каспийское море вышли корабли российского ВМФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения экипажи кораблей Каспийской флотилии вышли из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для проведения зачетного тактического учения. Всего в корабельном зачетном тактическом учении принимают участие экипажи 10 боевых кораблей, в их числе ракетный катер "Ступинец", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения", - рассказали представители округа.
Главная цель проверки - отработка поиска и уничтожения морских мин, а также проведение симуляции отражения воздушной атаки в составе подразделения.
Ранее Россия направила 15 кораблей из Каспийского в Черное море.
Армия,РИА Новости,
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