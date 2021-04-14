Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО

Тем не менее стало известно, что объект «пирамидальной формы» был снят экипажем военного корабля США USS Russell у побережья Сан-Диего в июле 2019 года. Утверждается, что он находился на высоте около 210 метров над судном. В другом случае экипаж USS Omaha заметил сферический аппарат, который упал в океан, однако в районе не было найдено никаких обломков. Также сообщается, что возле военно-морской авиабазы США в штате Вирджиния наблюдались три объекта, получившие названия «Сфера», «Желудь» и «Металлический дирижабль». Согласно одной из версии, это могут быть метеорологические зонды или дроны-шпионы, однако объекты до сих пор считаются неопознанными.