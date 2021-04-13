Иранская ракета подбила израильское судно

По данным «Аль-Маядин», израильская сторона заявила, что судно было атаковано иранской ракетой, предположительно, запущенной с иранского беспилотника или другого судна. Уточняется, что это нападение могло стать ответом Тегерана на недавний теракт на ядерном объекте в иранском Натанзе, к которому, как утверждается, были причастны израильские спецслужбы.

11 апреля на ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе произошла авария. В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что инцидент связан с распределением электроэнергии. Как сообщало израильское радио KAN со ссылкой на анонимные источники в разведке, причиной аварии стала кибератака израильской спецслужбы «Моссад». Причастность Израиля к атаке на ядерный объект Ирана анонимно подтвердили и в США.