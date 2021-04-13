Нарастить мощь: Россия направила 15 боевых кораблей в Черное море

Россия отправила в Черное море 15 боевых кораблей Каспийской флотилии, в том числе 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что судна будут участвовать в контрольной проверке войск ЮВО за зимний период.

Калач-на-Дону, Волгодонск и Корабли уже проплыли Волгоград Семикаракорск . На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 км боевые судна преодолели 13 шлюзов.

США захотели направить военные корабли к границам России. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Минобороны Штатов.

Белый дом рассматривает возможность направить силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину . По словам источников, обычно ВМС США могут действовать в Черном море, но полноценное развертывание должно стать сигналом для России.

О своем намерении Вашингтон обязуется уведомить за 14 дней. В соответствии с соглашением 1936 года, проливы для входа в море контролирует Турция . Неясно, отправили ли Штаты уведомление.

Представитель Минобороны также сообщил, что Штаты продолжают запускать разведывательные самолеты в международном воздушном пространстве над Черным морем. Тем самым американская сторона следит за деятельностью ВМФ России и передвижениями ее войск в Крыму.

Министерство обороны США не подтверждает информацию о том, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Черное море в ближайшие недели для демонстрации Украине своей поддержки.

"Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться [по данному вопросу]", - сообщили корреспонденту ТАСС в четверг в пресс-службе Европейского командования (ЮКОМ) ВС США в ответ на просьбу подтвердить и прокомментировать соответствующую информацию телеканала CNN.

Со ссылкой на источники в американском Минобороны, он утверждал, что ВМС США регулярно направляют в Черное море свои корабли, однако такое возможное решение в настоящий момент будет означать "особое послание" для РФ. Телеканал также отметил, что на такие меры американское руководство готовится пойти в связи с утверждениями о наращивании РФ сил вблизи границ Украины.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в комментарии РИА Новости отметил, что "за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро". Так что планы сюрпризом не являются. Однако, пояснил он, действует международная конвенция, согласно которой американские военные корабли ограничены по общему тоннажу и срокам нахождения в данной акватории.

США такими сообщениями, по его оценке, преследует цель "взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов". Затулин считает, что это составная часть общей стратегии.

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"Но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США, - резюмировал он. - И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть".

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"Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам, - считает политик. - Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики".

Она также напомнила визит к берегам Крыма эсминца Donald Cook в 2014 году - тогда приближение российского Су-24 вызвало паническую реакцию экипажа американского корабля.

"Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций", - констатировала Панина.

Проходы американских военных кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой, Москве непонятны цели Вашингтона на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

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«Что касается военной активности Соединенных Штатов, включая проходы кораблей в Черное море, это происходит регулярно. Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории – этот вопрос пока остается без ответа», – передает слова министра РИА «Новости».