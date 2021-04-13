В России создали первый ныряющий патрульный корабль «Страж»

По словам представителей бюро, это первый подобный российский проект, который сочетает в себе преимущества субмарины и надводного патрульного корабля. В «Рубине» выразили уверенность, что данная разработка заинтересует иностранных заказчиков. Им «Страж» будет предлагаться под названием Border and Offshore Submersible Sentry (BOSS).