В России создали первый ныряющий патрульный корабль «Страж»

По словам представителей бюро, это первый подобный российский проект, который сочетает в себе преимущества субмарины и надводного патрульного корабля. В «Рубине» выразили уверенность, что данная разработка заинтересует иностранных заказчиков. Им «Страж» будет предлагаться под названием Border and Offshore Submersible Sentry (BOSS).
Там добавили, что стоимость патрульных кораблей на рынке невысока, это делает их приемлемыми для стран с небольшим бюджетом. Приобретение и эксплуатация подобных кораблей быстро окупается, так как предотвращает морскую контрабанду и экономические преступления, подчеркнули представители предприятия.