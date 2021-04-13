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В России создали первый ныряющий патрульный корабль «Страж»

Мир24
1 час назад
Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин», входящее в состав Объединенной судостроительной корпорации, разработало ныряющий патрульный корабль «Страж», передает ТАСС со ссылкой на предприятие.
В России создали первый ныряющий патрульный корабль «Страж»
Фото: Пресс-служба ЦКБ «Рубин»Пресс-служба ЦКБ «Рубин»
По словам представителей бюро, это первый подобный российский проект, который сочетает в себе преимущества субмарины и надводного патрульного корабля. В «Рубине» выразили уверенность, что данная разработка заинтересует иностранных заказчиков. Им «Страж» будет предлагаться под названием Border and Offshore Submersible Sentry (BOSS).
«Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку – для ведения разведки и других задач. Возможности изучения шельфа у ныряющего патрульного корабля будут выше, чем у аналогичного надводного», – указали в КБ.
Там добавили, что стоимость патрульных кораблей на рынке невысока, это делает их приемлемыми для стран с небольшим бюджетом. Приобретение и эксплуатация подобных кораблей быстро окупается, так как предотвращает морскую контрабанду и экономические преступления, подчеркнули представители предприятия.
Ранее корреспондент «МИР 24» рассказывал о буксире-ледоколе «Невская застава». Его разработали специально для Северной столицы. Задача судна – защитить Петербург от наводнений.
Армия,Оружие,Объединенная судостроительная корпорация,ИТАР-ТАСС,Россия,
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