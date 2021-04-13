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В США объявили, что Байден намерен вывести войска из Афганистана к 11 сентября

ТАССиещё 19
1 час назад
Президент США Джо Байден намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября, когда исполнится 20 лет со дня серии террористических атак в США. Об этом заявил во вторник представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном ситуации в Афганистане.
Байден распорядился вывести войска из Афганистана
Фото: ReutersReuters
"Мы начнем упорядоченный вывод оставшихся войск к 1 мая и планируем вывести все американские войска из страны к 20-й годовщине 11 сентября", - отметил он, добавив, что вывод войск будет проходить "без всяких условий".
Представитель американской исполнительной власти также указал, что Вашингтон предостерег радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) от атак на американских военнослужащих.
"Мы заявили талибам, что без малейшего сомнения будем решительно реагировать на любые атаки на американских военнослужащих, когда мы проводим упорядоченный и безопасный вывод войск", - добавил он, указав, что США сохранят в регионе контингент, необходимый для противостояния терроризму.
Армия,Планы НАТО,Джозеф Байден,Талибан,Афганистан,Соединенные Штаты,
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