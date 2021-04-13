Байден распорядился вывести войска из Афганистана

"Мы заявили талибам, что без малейшего сомнения будем решительно реагировать на любые атаки на американских военнослужащих, когда мы проводим упорядоченный и безопасный вывод войск", - добавил он, указав, что США сохранят в регионе контингент, необходимый для противостояния терроризму.