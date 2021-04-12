В водах Арктики нашли самолета времен ВОВ

В ближайшие дни члены экспедиции будут изучать рельеф дна в районе мыса Мишуков и искать другие суда, которые могли погибнуть там в период войны. Помимо самолета, также обнаружены судно Steel Worker, которое был детально обследовано водолазами в 1991 году, носовая часть американского транспортника Alcoa
Kadet и еще несколько затонувших небольших понтонов и катеров. «Подтверждены сведения о подъеме тральщика Gossamer и гидрографического бота ГО-12, погибших здесь после налета немецкой авиации в 1942 году», — добавили в Северном флоте.