В России скрестили субмарину и патрульный корабль

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации ) представило ныряющий патрульный корабль «Страж». Проект предназначен для зарубежных заказчиков, сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: АО «ЦКБ "Рубин"» АО «ЦКБ "Рубин"»

Данный катер можно использовать как на воде, как обычный патрульный катер, так и на глубине - как подлодку. «Страж» способен выполнять различные задачи - от многодневного патрулирования до спасательных операций и ведения разведки, а также как исследовательское судно.

Как сообщают в пресс-службе, внешне «Страж» напоминает подводные лодки Военно-морского флота СССР проекта 613, построенные в 1950-х годах. Характеристики тоже похожи. Водоизмещение корабля составляет порядка тысячи тонн, длина – от 60 до 70 метров в зависимости от комплектации, экипаж – до 42 человек. При желании корабль можно оснастить торпедным вооружением, небольшими управляемыми ракетами и артустановкой малого калибра.