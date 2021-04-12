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Подводный «Страж»: в России скрестили субмарину и патрульный корабль

ТК «Звезда»
43 минуты назад
Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) представило ныряющий патрульный корабль «Страж». Проект предназначен для зарубежных заказчиков, сообщает пресс-служба предприятия.
В России скрестили субмарину и патрульный корабль
Фото: АО «ЦКБ "Рубин"»АО «ЦКБ "Рубин"»
Данный катер можно использовать как на воде, как обычный патрульный катер, так и на глубине - как подлодку. «Страж» способен выполнять различные задачи - от многодневного патрулирования до спасательных операций и ведения разведки, а также как исследовательское судно.
Как сообщают в пресс-службе, внешне «Страж» напоминает подводные лодки Военно-морского флота СССР проекта 613, построенные в 1950-х годах. Характеристики тоже похожи. Водоизмещение корабля составляет порядка тысячи тонн, длина – от 60 до 70 метров в зависимости от комплектации, экипаж – до 42 человек. При желании корабль можно оснастить торпедным вооружением, небольшими управляемыми ракетами и артустановкой малого калибра.
Предусмотрено размещение шлюпок для досмотровых групп, а также беспилотника.
Армия,Объединенная судостроительная корпорация,Россия,
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