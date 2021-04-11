КНДР создала 3000-тонную подлодку

Один из собеседников портала Yonhap добавил, что КНДР сейчас выбирает подходящий момент для презентации корабля для наибольшего стратегического эффекта, включая увеличение давления на Вашингтон. Эксперты издания считают, что во время демонстрации Пхеньян собирается испытать баллистическую ракету, например «Пуккыксон-3» («Полярная звезда — 3»).

Как ранее писал NEWS.ru, Чёрное море в случае гипотетического конфликта может стать «ракетным тиром», однако тотальное доминирование будет за Россией. Военные эксперты считают, что американские эсминцы USS Donald Cook и USS Roosevelt вскоре могут проследовать в Черноморский регион, и если это подтвердится, то их поход следует расценивать как сигнал Москве.