В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Разведка Сеула сообщила о создании 3000-тонной подлодки в КНДР

News.ru
13 минут назад
КНДР закончила строительство подлодки водоизмещением три тысячи тонн, свидетельствуют данные разведки Республики Корея и Соединённых Штатов Америки. Пхеньян сообщал о работах по созданию субмарины ещё в июле 2019-го.
КНДР создала 3000-тонную подлодку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Один из собеседников портала Yonhap добавил, что КНДР сейчас выбирает подходящий момент для презентации корабля для наибольшего стратегического эффекта, включая увеличение давления на Вашингтон. Эксперты издания считают, что во время демонстрации Пхеньян собирается испытать баллистическую ракету, например «Пуккыксон-3» («Полярная звезда — 3»).
6 апреля сотрудники Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон) рассказали, что КНДР готовится к запуску баллистической ракеты с борта субмарины. Изученные спецслужбами снимки показали перемещение баржи с погружным стендом для подобных операций. Но ведомство уточнило, что на судне не заметили транспортно-пускового контейнера с боеприпасом.
Как ранее писал NEWS.ru, Чёрное море в случае гипотетического конфликта может стать «ракетным тиром», однако тотальное доминирование будет за Россией. Военные эксперты считают, что американские эсминцы USS Donald Cook и USS Roosevelt вскоре могут проследовать в Черноморский регион, и если это подтвердится, то их поход следует расценивать как сигнал Москве.
Армия,CSIS,Пхеньян,Сеул,Корея, Народно-Демократическая Республика,Соединенные Штаты,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители