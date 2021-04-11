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Российский корабль-разведчик зашел в порт Судана

Майк Габриелян
1 час назад
Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» зашел в Порт-Судан на Красном море, где создается база ВМФ РФ. Об этом сообщает твиттер-канал Asian OSINT. Он опубликовал фото корабля, который буксир швартует к причалу порта.
Российский корабль-разведчик зашел в порт Судана
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Разведывательный корабль "Иван Хурс" проекта 18280 ВМФ России в порту Суданского города Порт-Судан 10 апреля 2021 года», - гласит подпись к снимку.
В минувшем декабре стало известно, что по соглашению России и Республики Судан в городе Порт-Судан создается пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Он отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлен против других государств.
Порт-Судан — город на побережье Красного моря. Расположен на северо-востоке Судана. Это второй по размеру город (население - 600 тысяч человек), единственный морской порт государства. Через Порт-Судан проходит большая часть экспорта страны:
Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» был построен в 2013 году. Порт приписки – Севастополь. Корабль предназначен для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежения за компонентами американской системы ПРО и ЗРК.
18 марта в Порт-Судан заходил ракетный корвет «Стойкий» в сопровождении танкера «Кола».
В феврале этого года «Рамблер» сообщал, что фрегат «Адмирал Григорович» первым из российских боевых кораблей вошел в Порт-Судан.
Армия,Порт-Судан,Россия,Судан,
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