Российский корабль-разведчик зашел в порт Судана

Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» зашел в Порт-Судан на Красном море, где создается база ВМФ РФ . Об этом сообщает твиттер-канал Asian OSIN T. Он опубликовал фото корабля, который буксир швартует к причалу порта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Разведывательный корабль "Иван Хурс" проекта 18280 ВМФ России в порту Суданского города Порт-Судан 10 апреля 2021 года», - гласит подпись к снимку.

В минувшем декабре стало известно, что по соглашению России и Республики Судан в городе Порт-Судан создается пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Он отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлен против других государств.

Порт-Судан — город на побережье Красного моря. Расположен на северо-востоке Судана. Это второй по размеру город (население - 600 тысяч человек), единственный морской порт государства. Через Порт-Судан проходит большая часть экспорта страны:

Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» был построен в 2013 году. Порт приписки – Севастополь. Корабль предназначен для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежения за компонентами американской системы ПРО и ЗРК.

18 марта в Порт-Судан заходил ракетный корвет «Стойкий» в сопровождении танкера «Кола».