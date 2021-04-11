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Ветераны ЧВК рассказали, сколько зарабатывают российские наемники

Ura.Ru
33 минуты назад
Наемник из частной военной компании (ЧВК) может заработать до одного миллиона рублей за три месяца вне зависимости от региона пребывания. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали бойцы ЧВК, воевавшие за пределами России.
Ветераны ЧВК раскрыли заработки российских наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как объяснил один из инсайдеров, чем больше у наемника будет за плечами боевых операций, тем больше денег он получит.
«Это так условно все. Если боевых [операций] много — миллион [рублей] может за три месяца. Если немного боевых, просто в охране где-то находишься, ну тысяч 500», — высказался источник.
По его словам, такая сумма выплачивается вне зависимости от региона, где находится наемник.
Другой собеседник агентства отметил, что наемник подписывает годовой контракт с ЧВК, после чего его могут отправить в любую точку миру на определенный срок.
«Всегда размыто. Может три месяца, может шесть, может девять», — добавил он.
При этом, подчеркнул инсайдер, в ЧВК не требуют никаких финансовых взносов у тех, кто хочет вступить в ряды военной компании.
Ранее военные источники URA.RU сообщали, что контрактников в 32-м военном городке Екатеринбурга вынуждают платить взятки за командировки в горячие точки. Ради поездок в Сирию и Нагорный Карабах военнослужащие отдают до ста тысяч рублей.
Армия,Россия,
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