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В ДНР заявили о размещении Киевом военной техники в Донбассе

Майк Габриелян
20 минут назад
Разведчики Донецкой народной республики (ДНР) отследили 49 единиц техники, размещенной Киевом в населенных пунктах Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
«Выявлено размещение 49 единиц вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов», - заявил представитель управления Народной милиции.
Он отметил, что техника появилась на территории Донбасса, временно оккупированной Киевом. Это советское вооружение, которое перешло Украине после развала СССР: БМП-1, зенитная самоходная установка «Шилка», противотанковые пушки «МТ-12 Рапира», самоходки 2С1 «Гвоздика».
С лета прошлого года в Донбассе начали действовать дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Однако Киев не соблюдает условия перемирия, в итоге на границе ДНР и Украины продолжают гибнуть люди.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стало известно о массовом дезертирстве украинских военных.
Армия,Видео,Киев,
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