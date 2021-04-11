В ДНР заявили о размещении Киевом военной техники в Донбассе

Он отметил, что техника появилась на территории Донбасса, временно оккупированной Киевом. Это советское вооружение, которое перешло Украине после развала СССР: БМП-1, зенитная самоходная установка «Шилка», противотанковые пушки «МТ-12 Рапира», самоходки 2С1 «Гвоздика».

С лета прошлого года в Донбассе начали действовать дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Однако Киев не соблюдает условия перемирия, в итоге на границе ДНР и Украины продолжают гибнуть люди.