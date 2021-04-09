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Турция уведомила Россию о проходе военных кораблей США в Черное море

ТАСС
15 минут назад
Турция направила участникам конвенции Монтрё уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в посольстве РФ в Турции.
Турция уведомила Россию о военных кораблях США в Черное море
Фото: U.S. NAVYU.S. NAVY
"Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", - сказал собеседник агентства.
Конвенция Монтрё 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня - 21 июля 1936 года в городе Монтрё (Швейцария).
Армия,Монтре,Россия,Турция,Соединенные Штаты,
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