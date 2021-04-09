Турция уведомила Россию о военных кораблях США в Черное море

Конвенция Монтрё 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня - 21 июля 1936 года в городе Монтрё (Швейцария).