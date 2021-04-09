Военные корабли США войдут в Черное море

Согласно Конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, желающие преодолеть их должны предупреждать Турцию об этом по меньшей мере за 15 дней.
Сегодня собеседник в Министерстве иностранных дел Турции рассказал ТАСС, что 15 дней назад Вашингтон уведомил Анкару о том, что в Черное море войдут два военных корабля и пробудут там до 4 мая. Других подробностей источник не привел.
В марте, как сообщал «Рамблер», заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал, что в 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО планируют провести в черноморском регионе восемь совместных учений с участием около 11 тысяч военных.
На этом фоне власти России принимают необходимые меры для пресечения угроз безопасности государства. Картаполов заверил, что группировка российских войск на полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность России.
В мае-июне НАТО планирует провести крупнейшие со времен холодной войны учения Defender Europe 2021. В ходе них будут отработаны оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе.