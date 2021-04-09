В армии РФ появится первое подразделение с ударными роботами

В ближайшее время в Вооруженных силах РФ появится первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами. В военном исследовательском центре отработают формы его применения, сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Валерий Мельников/РИА НовостиВалерий Мельников/РИА Новости
Там отметили, что начальник главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров доложил Сергею Шойгу, что в армии будет создано первое подразделение, в состав которого войдут пять робототехнических комплексов "Уран-9", или 20 боевых машин.
В военном ведомстве отметили, что на базе одного из исследовательских центров Минобороны сейчас формируется опытное подразделение, которое будет вырабатывать методики и формы применения подразделений с робототехническими комплексами.
Затем на базе центра будут проводить подготовку личного состава, который будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы "Уран-9" в строевых частях.
Сейчас "Ураны-9" применяются только как отдельные комплексы. Вооружение комплекса состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет "Атака", а также огнеметов "Шмель".