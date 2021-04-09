В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В российской армии появится первое подразделение с ударными роботами

Российская Газетаиещё 1
33 минуты назад
В ближайшее время в Вооруженных силах РФ появится первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами. В военном исследовательском центре отработают формы его применения, сообщили в Минобороны РФ.
В армии РФ появится первое подразделение с ударными роботами
Фото: Валерий Мельников/РИА НовостиВалерий Мельников/РИА Новости
Там отметили, что начальник главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров доложил Сергею Шойгу, что в армии будет создано первое подразделение, в состав которого войдут пять робототехнических комплексов "Уран-9", или 20 боевых машин.
В военном ведомстве отметили, что на базе одного из исследовательских центров Минобороны сейчас формируется опытное подразделение, которое будет вырабатывать методики и формы применения подразделений с робототехническими комплексами.
Затем на базе центра будут проводить подготовку личного состава, который будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы "Уран-9" в строевых частях.
Сейчас "Ураны-9" применяются только как отдельные комплексы. Вооружение комплекса состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет "Атака", а также огнеметов "Шмель".
Армия,Войска,Оружие,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители