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ВВС США назвали аналог Су-57

Lenta.ru
1 час назад
Военно-воздушные силы (ВВС) США в ходе церемонии, состоявшейся на авиабазе Эглин во Флориде, дали официальное название истребителю F-15EX Advanced Eagle, сообщает The Drive.
ВВС США дали название аналогу Су-57
Фото: Thedrive.comThedrive.com
Издание пишет, что самый совершенный F-15 Eagle, который аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон американской исследовательской организации RAND считают аналогом российского самолета пятого поколения Су-57, будет теперь называться F-15EX Eagle II.
В сообщении ВВС США, в частности, подчеркивается, что модернизированный истребитель получил новые программное обеспечение и систему радиоэлектронной борьбы.
В марте издание сообщило, что истребителю F-15E Strike Eagle добавили новую задачу, заключающуюся в транспортировке умных бомб для самолетов пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет, который может стать самым вооруженным истребителем в мире, дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.
В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57.
Армия,Оружие,США,Питер Уилсон,
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