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Аналитики Forbes оценили шансы Украины в воздушной войне против России

News.ru
1 час назад
Военные аналитики журнала Forbes оценили шансы Украины в полномасштабной войне с Россией.
Аналитики Forbes оценили шансы Украины в воздушной войне против России
Фото: Міністерство оборони України/facebook.comМіністерство оборони України/facebook.com
По их словам, украинские ВВС не пополнялись новыми пилотируемыми боевыми самолётами с 1991 года. После распада власти страны продали большинство наиболее востребованных истребителей и штурмовиков, а остальные судна утилизировали или сдали на хранение.
Авторы статьи напомнили, что в настоящее время на вооружении Украины находятся 125 самолётов и вертолётов, большая часть из которых «старше своих пилотов».
Как считают эксперты, киевские власти могли бы закупить американские истребители F-15, однако даже в этом случае у них почти нет шансов на победу.
Даже новейшие самолёты и вертолёты не продержатся долго в полномасштабной войне с Россией, на вооружении которой находятся около 500 современных боевых самолётов, располагающихся на близком расстоянии от Украины, — говорится в материале.
Аналитики добавили, что также российские системы ПВО дальнего действия могут уничтожить самолёты Украины ещё на стадии взлёта.
Как писал NEWS.ru, ранее обозреватель шведской версии финской газеты Yle Дан Хелениус рассказал о возможных последствиях войны между Россией и Украиной.
Армия,Украина,Forbes,Россия,
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