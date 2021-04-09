Аналитики Forbes оценили шансы Украины в воздушной войне против России

Военные аналитики журнала Forbes оценили шансы Украины в полномасштабной войне с Россией

Фото: Міністерство оборони України/facebook.com Міністерство оборони України/facebook.com

По их словам, украинские ВВС не пополнялись новыми пилотируемыми боевыми самолётами с 1991 года. После распада власти страны продали большинство наиболее востребованных истребителей и штурмовиков, а остальные судна утилизировали или сдали на хранение.

Авторы статьи напомнили, что в настоящее время на вооружении Украины находятся 125 самолётов и вертолётов, большая часть из которых «старше своих пилотов».

Как считают эксперты, киевские власти могли бы закупить американские истребители F-15, однако даже в этом случае у них почти нет шансов на победу.

Даже новейшие самолёты и вертолёты не продержатся долго в полномасштабной войне с Россией, на вооружении которой находятся около 500 современных боевых самолётов, располагающихся на близком расстоянии от Украины, — говорится в материале.

Аналитики добавили, что также российские системы ПВО дальнего действия могут уничтожить самолёты Украины ещё на стадии взлёта.