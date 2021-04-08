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США зафиксировали рекордную активность войск РФ на границе с Украиной

News.ru
25 минут назад
Соединённые Штаты зафиксировали максимальную численность российских войск на границе с Украиной с 2014 года, рассказала пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.
США увидели рекордную активность войск России рядом с Украиной
Фото:  Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru
По её словам, Вашингтон всё сильнее беспокоит эскалация российской агрессии в Донбассе, в том числе перемещение российских военных к границе, передаёт ТАСС.
У России сейчас больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо с 2014 года. Пять украинских военнослужащих были убиты только на этой неделе. Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность, — сказала она.
Накануне рас следовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.
Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных.
8 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным потребовала от него отказаться наращивать военное присутствие Кремля у границы с Украиной.
При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР, писал NEWS.ru.
Армия,Ангела Меркель,Денис Пушилин,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,New York Times,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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