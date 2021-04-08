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Военные начали отработку защиты Крыма от вторжения

Российская Газета
39 минут назад
На побережье Крыма развернулась масштабная операция по обороне полуострова от условного противника.
Военные отработали защиту Крыма от вторжения
Фото: ТАССТАСС
К учебным баталиями в море, воздухе и на суше командование Южного военного округа привлекло около полутора тысяч мотострелков. А также подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, расчеты ПВО и специалистов по уничтожению вражеской беспилотной авиации.
Для поддержки дислоцированных в Крыму войск генералы перебрасывают из Каспийского в Черное море более десятка артиллерийских и десантных катеров. В пресс-службе ЮВО уточнили, что их командиры и расчеты обеспечения навигационной безопасности накануне отправки из порта Махачкалы потренировались в проходе узких участков и проливных зон.
"В процессе двусторонних ротных, батальонных и полковых тактических учений в рамках контрольной проверки важно оценить навыки командиров тактического звена в управлении приданными подразделениями, их способность организовать огневое поражение целей в системе разведывательно-огневых комплексов", - процитировали в пресс-службе слова командующего Южным военным округом Александра Дворникова.
На первом этапе учений мотострелки отработали на одном из полигонов Крыма защиту морского побережья полуострова и прикрытие его от ударов с воздуха. Причем контроль за действиями подразделений велся и с помощью разведывательных беспилотников.
Напомним, в Минобороны РФ не раз говорили, что Крым находится под надежной защитой. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, на полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. "Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию", - заверил министр.
Армия,Войска,Александр Дворников,Министерство обороны,Республика Крым,
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