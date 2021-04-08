Россия перебросила десантные корабли в Черное море

Россия решила перевести десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии в Черное море в рамках учений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Фото: Рамблер Рамблер

Военные рассказали, что межфлотский переход сейчас совершают более десяти катеров. Переброска проходит «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения».

Перед выходом с базы в Махачкале экипажи катеров отработали цикл базовой подготовки. Среди прочего, они потренировались проходить узкие участки и проливные зоны.

Во время новых учений катера будут взаимодействовать с Черноморским флотом.

Как писал «Рамблер», ранее глава вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Донбассом.

О новом обострении в Донбассе начали говорить в конце марта после гибели четверых украинских военных в районе донецкого поселка Шумы. Киев обвинил ДНР в минометном обстреле, но в Донецке заявили, что военные подорвались на мине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей и это «ни для кого не представляет никакой угрозы».