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Контрольная проверка: Россия перебросила десантные корабли в Черное море

Мария Иванова
36 минут назад
Россия решила перевести десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии в Черное море в рамках учений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Россия перебросила десантные корабли в Черное море
Фото: РамблерРамблер
Военные рассказали, что межфлотский переход сейчас совершают более десяти катеров. Переброска проходит «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения».
Перед выходом с базы в Махачкале экипажи катеров отработали цикл базовой подготовки. Среди прочего, они потренировались проходить узкие участки и проливные зоны.
Во время новых учений катера будут взаимодействовать с Черноморским флотом.
Как писал «Рамблер», ранее глава вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Донбассом.
О новом обострении в Донбассе начали говорить в конце марта после гибели четверых украинских военных в районе донецкого поселка Шумы. Киев обвинил ДНР в минометном обстреле, но в Донецке заявили, что военные подорвались на мине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей и это «ни для кого не представляет никакой угрозы».
В апреле в южных приграничных районах Украины объявили сборы подразделений территориальной обороны.
Армия,Руслан Хомчак,Дмитрий Песков,НАТО,Россия,
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