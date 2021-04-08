Украиной. Обозреватель шведской версии финской газеты Yle Дан Хелениус рассказал о возможных последствиях войны между Россией

По его мнению, у российской стороны не хватит сил для полномасштабного наступления, при этом армии РФ, скорее всего, удастся остановить вторжение военных сил Украины в Донбасс.

"Российским военным не стоит рассчитывать на лёгкую прогулку по Украине, так как в сравнении с 2014–2015 годами ВСУ лучше оснащены и укомплектованы", — отметил он.

При этом эксперт считает, что если украинские военные перейдут в наступление на непризнанные республики, Россия сможет дать отпор.

Хелениус также заявил, что может быть и так, что «России важно спровоцировать» Украину.

"Если ВСУ пойдут в наступление, то у России будет всё, чтобы вмешаться в конфликт и всё взять под свой контроль", — пояснил обозреватель.

Британские читатели Daily Mail прокомментировали статью о начале масштабных военных учений в России на фоне обострения ситуации в Донбассе. Также в материале указывалось, что украинский президент Владимир Зеленский заявил о поиске путей для вступления Украины в НАТО

Вступление в НАТО положит конец эскалации в Донбассе, сказал Зеленский генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу . План действий по членству станет важным сигналом для Москвы , убежден украинский лидер.

Британские читатели отметили, что им не нравится идея вступления их страны в войну против России на стороне Украины.

«Да мы никак с Афганистаном, Ираком, Ливией и Сирией не разберемся. Как, интересно, вдруг получится одолеть ядерную державу на ее же заднем дворе?» - пишет один жителей страны.



«Украина втянет Запад в новую мировую войну», - резюмирует другой.

Некоторые такие предположили, что вступление Украины в НАТО приведет к тому, чего добивается Россия – возможности осуществить агрессию против Незалежной.

«Я ставлю на Красную Армию», - пишут британцы.

Многие вспомнили, что Украина долгое время была в составе России, и нельзя исключать, что это произойдет снова.

Также проводятся параллели с началом Второй мировой войны.

«Именно так в свое время началась Вторая мировая: когда Франция и Великобритания взвалили на себя невыполнимые обязательства по обороне Польши. Это безумие, если НАТО поступит так же с Украиной», - отметил один подписчик.

Если руководство блока НАТО пойдет на включение Украины в свои ряды, это будет означать необходимость готовиться к войне с Россией. Однако такое развитие событий потребует от альянса кардинального пересмотра всей своей стратегии, а также подготовки граждан европейских стран — членов блока к возможной ядерной войне, пишет политолог Анатоль Ливен в статье, вышедшей 7 апреля в Responsible Statecraft.

После встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется, что в этом году ее пригласят присоединиться к Плану действий по членству в НАТО.

«НАТО — единственный способ положить конец войне в Донбассе. ПДЧ Украины станет настоящим сигналом для России», — отметил бывший комедийный актер, ставший украинским лидером.

Столтенберг не ответил на этот вопрос напрямую, но повторил в Twitter обычную линию НАТО о поддержке Украины против «российской агрессии». Со своей стороны, администрация президента США Джо Байдена , по сути, попыталась увильнуть от ответа. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Белый дом обсуждает с Киевом стремление Украины к членству в блоке, и «мы их решительно поддерживаем, мы с ними взаимодействуем но это решение должно принимать НАТО».

Украина стала для США расходным материалом, воевать за нее Вашингтон не будет, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Ранее представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании обсудили ситуацию на Украине и "военную активность" России у ее границ .

По мнению Джабарова, что сейчас идет умышленное нагнетание напряженности со всех сторон, чтобы "сделать Россию страной-изгоем". Но если армия Украины пойдет на прямой конфликт с Россией - "это будет ее последний бой".

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"Мы этого крайне не хотим, мы против подобного развития событий", - подчеркнул он.

Парламентарий считает, что западные партнеры, несмотря на их заявления, не готовы оказывать Киеву военную помощь.

"США не будут воевать своими солдатами за Украину, не будут даже поставлять им вооружение. Украина для них превратилась в расходный материал, чем мучиться с Украиной, лучше скинуть их под "танки", а там видно будет", - заявил он.

Он также призвал западных партнеров не играть с огнем, потому что "если Россия ответит на один из провокационных выпадов, мало не покажется никому".

Россия не вынашивает никаких планов по вмешательству в конфликт на юго-востоке Украины, хотя внимательно следит за ситуацией и готова при необходимости к принятию конкретных мер. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

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"Мы таких планов не вынашиваем, нет", - сказал он в ответ на вопрос о возможности "открытого вмешательства" Москвы в конфликт. "Но внимательно отслеживаем ситуацию, - добавил секретарь Совбеза. - Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры".

Патрушев подчеркнул, что нынешнее обострение ситуации в Донбассе - "следствие серьезных внутренних проблем на Украине, внимание от которых власти пытаются отвлечь таким способом". По его словам, украинские власти "решают свои вопросы за счет Донбасса, в то время как капиталы из страны давно утекают за рубеж, экономика по-прежнему держится только за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым растет, а те остатки промышленности, которые смогли удержаться на плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас принято говорить, по демократическим ценам".