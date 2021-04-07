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МИД РФ: НАТО наращивает силы у границ с Россией

Ura.Ruиещё 9
42 минуты назад
НАТО начало наращивать военную мощь возле границы с Россией. Об этом заявляет официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
МИД: НАТО наращивает силы у границ с Россией
Фото: ReutersReuters
«Одновременно происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море», — пишет Захарова на сайте ведомства.
Это происходит рядом с границами РФ, к тому же на Украине пройдут семь учений разных стран альянса, напомнила представитель МИД. Возле границ России участились случаи разведывательной деятельности. Страны НАТО продолжают финансировать и морально поддерживать Украину.
Кроме того, западные страны и Украина ведут информационную кампанию против РФ, считают в МИД. Такая обстановка беспокоит Россию и не способствует разрешению конфликта в ДНР. «Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию», — заявила Захарова.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина блокирует урегулирование конфликта в регионе, пишет RT. Кроме того, стало известно, что ВСУ обстреляли из минометов территорию ЛНР, уточняет телеканал 360.
Армия,Денис Пушилин,Мария Захарова,НАТО,МИД,Телеканал "360° Подмосковье",Россия,Украина,
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