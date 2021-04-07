МИД: НАТО наращивает силы у границ с Россией

Это происходит рядом с границами РФ, к тому же на Украине пройдут семь учений разных стран альянса, напомнила представитель МИД. Возле границ России участились случаи разведывательной деятельности. Страны НАТО продолжают финансировать и морально поддерживать Украину.

Кроме того, западные страны и Украина ведут информационную кампанию против РФ, считают в МИД. Такая обстановка беспокоит Россию и не способствует разрешению конфликта в ДНР. «Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию», — заявила Захарова.