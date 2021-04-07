Глава МИД Украины назвал условие открытия огня по Донбассу

По его словам, Киев был удовлетворен вступившим в силу 27 июля 2020 года режимом прекращения огня, который «работал хорошо до декабря». «Потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», — пояснил министр.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.