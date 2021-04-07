На Украине раскрыли условие для начала стрельбы в Донбассе

Ранее NEWS.ru сообщал, что Германия и Франция в рамках «нормандского формата» должны быть более активными. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, это поможет продвинуться к реальному урегулированию ситуации в Донбассе. Он также назвал «нормандский формат» достаточным для стабилизации ситуации в регионе.