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Украинские военные погибли в Донбассе

Вероника Полынина
41 минуту назад
Двое украинских военных погибли в ходе обстрела в Донбассе, сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на украинскую оперативно-тактическую группировку «Восток». l
В ОТГ обвинили ополченцев в нарушении режима прекращения огня и обстреле украинских «защитников» в районе населенного пункта Невельское.
Один из украинских военных погиб в результате минометного удара. Сообщается, что ему оперативно оказали первую помощь, но во время эвакуации с места он скончался.
Второй украинский военный погиб недалеко от населенного пункта Степное результате подрыва военного автомобиля.
Как сообщал «Рамблер», накануне в ДНР заявили о самых мощны ударах ВСУ по Донбассу за последние несколько лет.
По имеющейся информации, в атаках были использованы крупнокалиберные минометы, средства полевой артиллерии, танки и БМП. Удары наносились по району аэропорта и окраинам в Донецке, населенным пунктам Пантелеймоновка, Старомихайловка, Спартак, Пески, Жабуньки, Октябрьский.
Армия,Видео,Совет Федерации,Интерфакс,
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