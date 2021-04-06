Украинские военные погибли в Донбассе

Двое украинских военных погибли в ходе обстрела в Донбассе, сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на украинскую оперативно-тактическую группировку «Восток». l

В ОТГ обвинили ополченцев в нарушении режима прекращения огня и обстреле украинских «защитников» в районе населенного пункта Невельское.

Один из украинских военных погиб в результате минометного удара. Сообщается, что ему оперативно оказали первую помощь, но во время эвакуации с места он скончался.

Второй украинский военный погиб недалеко от населенного пункта Степное результате подрыва военного автомобиля.

Как сообщал «Рамблер», накануне в ДНР заявили о самых мощны ударах ВСУ по Донбассу за последние несколько лет.